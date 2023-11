«Faccio io tutte le faccende di casa, mia moglie non lo riconosce: ho deciso di non fare più niente»

di Hylia Rossi

Non è di certo un segreto il fatto che occuparsi della casa e della famiglia sia un compito molto arduo e che la suddivisione delle varie faccende domestiche possa rivelarsi un campo di battaglia per i due partner. D'altronde, la lista di cose da fare si aggiorna quotidianamente, e non sempre si è d'accordo su quali siano le priorità.

Di certo, non può essere solo la moglie o il marito a fare tutto quanto, tra cucinare, pulire, prendersi cura dei bambini e le mille altre responsabilità che si presentano inaspettatamente. Per questo motivo, è necessario che una famiglia sia anche una squadra e lavori in maniera efficiente nell'organizzazione dei compiti.

Nel caso della famiglia Barrow, evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato: il papà, Stuart, ha detto che ne ha abbastanza di fare tutto lui e non vuole più essere dato per scontato da sua moglie, motivo per cui ha deciso di abbandonare la nave.

Ecco cosa è successo.

La decisione di Stuart: si sciopera

Secondo quanto riportato dal Mirror, Stuart non riesce più a sopportare tutti i compiti che ricadono su di lui e il fatto che sua moglie Nicky non sia affatto d'aiuto.

Da qui, la decisione di abbandonare tutto e lasciare che sia lei a fare il 100% del lavoro. L'annuncio della sua risoluzione è arrivato durante il reality show Wife on Strike (Mogli in sciopero), in cui le donne - che solitamente si occupano di fare la maggior parte delle faccende domestiche - decidono di dimostrare ai propri partner quante responsabilità ricadano sulle loro spalle.

Stuart e Nicky sono sposati da 16 anni, sono entrambi lavoratori e hanno tre figli. Il marito ha iniziato ad occuparsi della casa quando è stato chiaro che la moglie avrebbe pensato ai tre bambini, tutti quanti sotto i cinque anni, due dei quali affetti da autismo. Tuttavia, ad oggi Stuart afferma di fare il 70% delle faccende, mentre Nicky ribatte che è lei a farne il 60%.

Il partner dice: «Lei inizia a fare un sacco di cose, ma non le finisce. Ci sono delle cose che facciamo entrambi, ma io ho anche tutto il resto sulle spalle». Poi, aggiunge: «Mi sembra di non finire mai, ci sono sempre nuove faccende che spuntano fuori. Poi, quando mi giro e guardo il resto della famiglia, mi pare siano sempre lì a rilassarsi».

Nicky afferma di non occuparsi di alcune faccende perché non riesce a farle bene, al contrario di Stuart. Per questo, la moglie di solito si fa aiutare dai bambini, mentre lui crede che debbano rimanere compiti esclusivamente suoi. Per di più, l'intenzione di Nicky è quella di insegnare ai figli affetti da autismo a «prendersi cura di loro stessi».

Dato che i due non sembrano giungere a un compromesso, Stuart ribalta il nome della trasmissione e decide di mantenere la sua posizione e dimostrare a sua moglie che il carico di lavoro non è equamente diviso: inizierà lo sciopero.

