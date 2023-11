Litigi per chi fa più faccende in casa? Arriva l'applicazione che risolve la questione una volta per tutte: ecco di cosa si tratta

di Hylia Rossi

Se è vero che ogni coppia è diversa e affronta i momenti belli e brutti in base alle proprie esperienze e sensibilità, non si può di certo negare che la maggior parte delle relazioni condivida determinate dinamiche, tra cui quelle che derivano dalla cura della casa.

Per questo motivo, una delle frequenti cause di litigio all'interno di una famiglia - e soprattutto tra fidanzati - è relativo alle faccende domestiche: ognuno pensa di fare più dell'altro e poi si finisce per bisticciare, incapaci di capire chi abbia torto e chi ragione.

Niente paura, però, perché è stata creata un'applicazione che mira a risolvere la questione una volta per tutte: vediamo di cosa si tratta.

Il calcolatore per le faccende domestiche

L'applicazione si chiama "Share the Load" (condividi il carico) ed è stata lanciata da Starling Bank per aiutare le coppie a pianificare le faccende domestiche dentro casa.

Il calcolatore, come riportato dal DailyMail, chiede ai partner - separatamente - di inserire il tempo impiegato da ognuno nel portare a termine un determinato compito, dopo di che suddivide equamente e automaticamente le faccende tra i due.

L'idea di creare Share the Load arriva da una ricerca, portata avanti proprio dalla banca, secondo cui in una coppia si è raramente d'accordo su chi contribuisca di più nel portare avanti la casa: il 72% delle donne afferma di fare di più dell'altro, ma solo il 18% degli uomini è d'accordo.

Di 12 (su 13) aspetti relativi alla cura dei figli, le mamme hanno più responsabilità dei papà. Si parla di vari tipi di compiti, tra cui mettere a letto i bambini, aiutarli con i compiti, comprare vestiti e via dicendo. Per esempio, è otto volte più probabile che sia la mamma a vestire i figli rispetto al papà, è sei volte più probabile che cambi il pannolino e cinque volte più probabile che prepari il cibo. Un aspetto in cui, invece, primeggiano i papà, è quello di insegnare ai bambini come utilizzare gli attrezzi per riparare le cose.

Dato che l'obiettivo è di aiutare a costruire un ambiente familiare più tranquillo e rendere più semplice organizzare le pulizie, la funzione è disponibile gratuitamente per tutti. L'esperta di relazioni, Hayley Quinn, dichiara: «Può sembrare poco romantico dividere le faccende, ma ci sono vari modi per migliorare la comunicazione e il più efficace è quello di sedersi, semplicemente, parlarne e pianificare. Comunicare in maniera efficace in una coppia riduce il carico mentale e rende entrambi i partner responsabili».

