Festa di divorzio con la torta a forma di cuore "Legalmente single". La 28enne: «Sono giovane e bella, non avrò problemi»

di Tommaso Cometti

Di solito, la fine di un'unione matrimoniale rappresenta un evento spiacevole, traumatico. Una 28enne londinese, però, sembra pensarla diversamente: Ilma Amin, infatti, ha festeggiato il suo divorzio, con tanto di torta ispirata alle canzoni di Taylor Swift. La ragazza, con i suoi 30 amici intimi, ha voluto celebrare la fine del suo matrimonio durato tre anni.

Come riporta il Daily Mail, Ilma non teme la vita da single: stando alle sue dichiarazioni, non pensa di dover aspettare molto, prima di trovare la persona adatta a lei.

La festa

Si è trattato di un party decisamente stravagante: Ilma ha ordinato una torta a forma di cuore, con la scritta "Legally Single". La ragazza ha scelto anche dei palloncini, con il messaggio: “Single and loving it”, portati dalle sue "damigelle di divorzio".

Per scimmiottare le tipiche scene dei matrimoni, al culmine della serata Ilma ha lanciato un bouquet, diretto alla prossima persona "candidata" al divorzio. La ragazza ha scelto di indossare un anello con un punto interrogativo: «Rappresenta il fatto che, per me, non finisce qui», ha spiegato.

Purtroppo, 48 ore dopo il party, il nuovo fidanzato di Ilma ha deciso di lasciarla. La 28enne ha deciso di affrontare il tutto con filosofia: «Avrebbe dovuto dirmelo prima, così quella sera avrei festeggiato anche la rottura con lui! Sono giovane e bella, perchè dovrei preoccuparmi?», ha commentato.

Ilma ha condiviso le sue vicende su TikTok, per ispirare le altre donne: «Voglio che le donne capiscano che possono superare situazioni di m***a. La vita può andare avanti anche dopo il divorzio», ha spiegato. I video delle sue stravaganze ha raggiunto 980mila visualizzazioni, 180mila like e 860 commenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Novembre 2023, 13:29

