Divorzia dal marito dopo 6 mesi di matrimonio e organizza una festa da 5mila euro: «Sono bisessuale e non lo accettava»

Una modella ha rivelato di aver speso quasi 5mila euro per una "festa di divorzio" dopo essersi separata dall'ex marito. I due si erano sposati solo sei mesi prima. Si tratta della campionessa di Miss BumBum Larissa Sumpani. La ventiquattrenne ha raccontato di aver mantenuto segreta ai suoi follower la sua relazione perché la sua vita privata non fa parte del suo lavoro online. Ma ora, visto che il suo matrimonio è appena finito, ha deciso di condividere la notizia: festeggiare il fatto di essere di nuovo single sperperando una considerevole cifra in una grande festa.

La festa per il divorzio

«Sì gente, ho fatto la mia festa di divorzio! - ha scritto la giovane donna su Instagram -Sono passati quasi tre anni da quando stavamo insieme, ci siamo separati da tanto tempo ma solo ora siamo riusciti a risolvere tutti i documenti. Le burocrazie fanno venire un mal di testa incasinato, ma le conquiste vanno celebrate. Io ci credo molto e voi?», ha detto.

Ho anche preparato un biscotto con la scritta "Appena divorziata". Ora sono ufficialmente di nuovo single, sto vivendo questa nuova fase con grande libertà e prosperità».

Le cause del divorzio

«Merito di essere felice e merito di trovare una persona che mi capisca senza giudicarmi - ha rivelato Larissa a NudePR -.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 15:24

