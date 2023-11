Divorzio Totti-Ilary, l'avvocato Bernardini de Pace: «Ecco perché non difendo più Francesco, una cosa non mi è piaciuta»

di Redazione web

Francesco Totti si augura di «un equilibrio» con Ilary Blasi dopo la rottura. Ma seppellire l'ascia di guerra con una causa legale in corso sembra complicato. Soprattutto, perché in ballo ci sono tanti soldi, che nessuno ha intenzione di concedere all'ex coniuge. A difendere l'ex calciatore in tribunale è l'avvocato Antonio Conte, conosciuto ai tempi della Roma. È subentrato a "partita in corso", prendendo il posto di Anna Maria Bernardini de Pace, a cui Totti aveva inizialmente assegnato l'incarico. La collaborazione, però, è durata poco. Adesso, l'avvocato ha chiarito i motivi della separazione.

Anna Maria Bernardini de Pace: ecco perché ho lasciato Totti

A sentire le parole del noto avvocato, intervistata dal Corriere della Sera, la scelta di lasciarsi con Francesco Totti sarebbe stata proprio del legale.

Le parole di Totti su Ilary

Totti, intanto, ha lanciato un ramoscello d'ulivo all'ex moglie: «Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti».

