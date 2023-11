Chanel Totti, il (lungo) viaggio a Tenerife con Cristian Babalus "agita" i follower: «Ma a scuola non ci vai?»

di Redazione web

Chanel Totti è tornata a Roma dopo una vacanza a Tenerife con il suo fidanzato Cristian Babalus. Tra spiagge da sogno e paesaggi incredibili, è sembrato come ritornare in estate. Ma figlia della conduttrice Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma Francesco Totti, a scuola, ci va? A domandarselo sono i fan della giovane adolescente che, sotto le foto di lei a Tenerife con uno sfondo mozzafiato al tramonto, si sono chiesti come sia possibile che viaggi così spesso quando, avendo 16 anni, dovrebbe essere a scuola come tutte le sue "colleghe" coetanee. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme.

La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha pubblicato nelle ultime ore una foto nelle sue Instagram stories in cui ha scritto «Back in Rome» e cioè, "Tornata a Roma". La vacanza con il fidanzato 20enne, in altre parole, è terminata e il ritorno a quella che in questi giorni è un'uggiosa Capitale pare abbia incupito l'adolescente che ha aggiunto una emoji alla frase, che rappresenta il volto triste. E come darle torto visti i paesaggi tra sole, spiaggia e mare che negli ultimi giorni ha pubblicato. Ma il dubbio che si è innescato nei suoi follower è se andasse o meno a scuola.

Chanel Totti e la scuola

A guardare il calendario scolastico dell'istituto privato romano Stephen's School, frequentato da Chanel Totti, pare che in questi giorni non ci dovesse andare a scuola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 15:50

