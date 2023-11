Chanel Totti, amore incondizionato per la sorellina Isabel: «Io e te». La foto che emoziona i social

di Redazione Web

Chanel e Isabel Totti, l'amore tra sorelle è unico, non ci sono altri sentimenti che lo possono eguagliare. Tra sorelle ci può essere invidia, qualche capriccio, sicuramente degli scontri, ma non ci sarà nessuna persona al mondo che ti conoscerà come lei. Due sorelle sono parte di un unicum, nonostante la differenza di età e di carattere. E lo sa anche Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha pubblicato nelle ultime ore una foto, attraverso le sue Instagram stories, dove si mostra in compagnia della sua sorellina Isabel.

Chanel Totti, il look a cena: gonna paillettes e borsa abbinata: «Adesso sembri una ragazzina normale»

Un legame fortissimo che unisce Chanel e Isabel Totti. Nonostante la tempesta che ha coinvolto la famiglia con la separazione dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi, le due sorelle sono molto legate.

Ilary e Totti, affidamento congiunto

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ottenuto l'affidamento congiunto dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel Totti. a prima ordinanza emessa dal giudice incaricato della separazione giudiziale dice che i due più grandi si alterneranno a casa del padre e della madre, mentre per la piccola ci arà un calendario con i giorni esatti in cui dovrò stare con l'una o con l'altra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA