«Mia mamma è l'amante di mio marito: stavano conspirando di sposarsi», il video diventa virale

di Marta Goggi

Una donna ha raccontato la sua storia sui social e sono rimasti tutti senza parole. Katherine ha raccontato che la sua relazione con il marito non è andata come si aspettava e dopo aver avuto una strana sensazione per qualche giorno, è arrivata la scoperta sconcertante.

La scoperta

La donna ha scoperto che tra la madre e il marito c'era una storia in corso: «La loro relazione è durata circa quattro mesi prima che finalmente li prendessi in flagrante», ha detto su TikTok. Katherine ha raccontato di aver già avuto qualche sospetto sul fatto che il marito la tradisse, una sera, mentre i due erano al telefono, aveva sentito una voce femminile, subito dopo la quale l'uomo aveva chiuso la telefonata. Dopo qualche momento la donna ha realizzato che poteva trattarsi proprio di sua madre, allora ha richiamato l'uomo diverse volte, che però ha continuato a dirle di essere pazza.

Una volta scoperta la verità, la madre della donna ha continuato a trascorre le giornate con l'ex marito di lei a casa della coppia, Katherine ha poi aggiunto: «Mio marito e mia madre stavano cospirando su come sposarsi». La relazione tra la mamma e l'ex marito è però finita male, come ha raccontato Katherine: «È tornata strisciando da mio padre, che l'ha accolta a braccia aperte. Fino ad oggi, i miei genitori si comportano come se la relazione non fosse mai avvenuta».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA