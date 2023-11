La moglie a letto con il Covid, lui le prepara una sorpresa incredibile: ecco di cosa si tratta

La vita di coppia ha certamente i suoi alti e bassi, ma anche i momenti in cui la vita ci pone davanti degli ostacoli possono trasformarsi in un ricordo positivo, se accanto a noi abbiamo la persona giusta. Si tratta, in poche parole, di prendere il meglio da ciò che ci succede e, come dice il proverbio: se la vita ti dà limoni, facci una limonata.

È questo il caso di una coppia di sposini che non si è lasciata scoraggiare e ha commosso il web. Dato che la donna non poteva muoversi dal letto in occasione della sua festività preferita, ovvero Halloween, il marito ha pensato di sorprenderla con la realizzazione di un costume che potesse permetterle di mascherarsi senza neppure togliere le coperte.

Ecco di cosa si tratta.

