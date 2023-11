«Mi sono tatuata il nome del mio fidanzato sulla fronte per dimostrargli il mio amore»

di Matilda Benincasa

L'amore fa fare cose folli, lo sanno tutti. Anche questa ragazza che ha deciso di dare una grandissima dimostrazione d'amore al fidanzato che in molti, tuttavia, hanno ritenuto esagerata . Di cosa si tratta? Un tatuaggio con il nome del proprio innamorato. Forse un gesto un po' avventato, ma in molti hanno fatto questa scelta nella loro vita, imprimere sulla propria pelle il nome tanto amato, sperando che duri per sempre.

Tuttavia, per Ana, il nome della ragazza protagonista di questa storia, non era abbastanza. Lei ha voluto fare di più, forse un po' troppo... e, ovviamente, documentarlo sul suo profilo TikTok raccogliendo oltre 17 milioni di visualizzazioni. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Il tatuaggio di Ana

«Che dici, piacerà a a Kevin?» è la domanda che Ana Stanskovsky ha fatto al suo tatuatore di fiducia, al termine della sua opera d'arte. La ragazza, originaria della Polonia e trasferita a Bali da qualche anno, ha voluto sorprendere il suo fidanzato tatuandosi il suo nome sulla fronte: «Kevin».

Le critiche

Ana Stanskovsky era pronta a rispondere alle critiche e alle polemiche che la sua scelta avrebbe scatenato.

«Questo è il modo in cui dimostro il mio amore, lo sai. So che molti di voi hanno detto che me ne pentirò e che cosa accadrebbe se ci lasciassimo e tutte queste cose orribili e voglio solo dire che è così che esprimo i miei sentimenti, quindi se amo qualcuno, lo faccio. Adoro il mio tatuaggio, sicuramente non me ne pentirò mai. È bellissimo», è stata la risposta di Ana.

«Se la tua ragazza non si tatuerebbe il tuo nome sulla fronte, faresti meglio a lasciarla!» ha detto la ragazza, contentissima del risultato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 14:51

