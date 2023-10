Tommaso Zorzi, il tatuaggio in suo onore dalla fan: «Pensavo di averle viste tutte nella vita»

di Redazione web

Tommaso Zorzi è molto attivo sui propri profili social, specialmente su Instagram dove, ogni giorno, racconta ai suoi follower come si sente, i suoi pensieri riguardo a diversi temi e le stranezze che gli capitano. Così, ha fatto anche nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo in cui mostra a tutti il grande affetto di un fan che ha deciso di farsi un tatuaggio in suo onore.

La storia Instagram di Tommaso Zorzi

«Ragazzi, io pensavo di averle viste tutte nella vita, ma questa proprio...», ha reagito così, Tommaso Zorzi, quando un suo fan gli ha mostrato il tatuaggio che si è fatto realizzare sull'avambraccio per dimostrargli il suo affetto.



Il disegno in bianco e nero mostra l'influencer in tenuta sportiva, ovvero, jeans, felpa e occhiali da sole ma, il tocco forte è dato dalla borsa firmata Chanel.

Tommaso è rimasto molto sorpreso dal pensiero del suo follower perché, effettivamente, non si vedono molti influencer ritratti con l'inchiostro indelebile sulla pelle di altre persone.

Tommaso Zorzi e i social

Tommaso Zorzi è molto amato e seguito su Instagram, basti pensare che il suo profilo conta quasi 2 milioni di follower. L'influencer si è fatto conoscere meglio al grande pubblico durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip che gli ha portato molta fortuna e tanti fan in più.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 16:26

