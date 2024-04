Nonna attaccata da un'orsa: «Viva per miracolo, mi ha rotto un braccio e una gamba e mi ha morso alla testa»

di Redazione web

Karen Osborne non avrebbe mai pensato di diventare famosa sui social per ciò che le è successo: è sopravvissuta al violento attacco di una mamma orsa che intuendo il possibile pericolo e avendo con sé i suoi cuccioli, le si è scagliata addosso. La 63enne di Frederick, nel Maryland (Stati Uniti) è riuscita a salvarsi solamente perché ha avuto la prontezza di chiamare i soccorsi e, nel frattempo, di mantenere quanto più sangue freddo possibile. Dallo scontro con l'animale, la nonna è uscita con diverse ferite che fortunatamente non hanno compromesso la sua vita. Certo è che lo spavento è stato enorme.

Il racconto di Karen Osborne

Karen Osborne ha rilasciato un'intervista al canale YouTube Inside Edition al quale ha raccontato la sua disavventura: «Stavo passeggiando tranquillamente nel boschetto vicino casa come sono solita fare e, a un certo punto, ho sentito dei rumori sospetti. Mi sono accorta che, davanti a me, da una specie di dirupo, stava risalendo una mamma orsa con i suoi piccoli.

Le parole di Karen Osborne

E ancora: «Ogni volta che mi muovevo, l'orsa cominciava ad attaccarmi di nuovo. Sentivo il suo respiro sul collo. Penso che si sia fermata e non mi abbia uccisa, solo perché era stanca. Oltre, al braccio e alla gamba, mi ha rotto l'osso pelvico e, al momento, non riesco a camminare, mi ha schiacciato un polmone, per non parlare di tutti i graffi riportati. Mi sono spaventata molto, anche se nella mia vita non vedrò più un orso, va bene così. Sono viva per miracolo».

