« Mia moglie è furiosa perché ho prestato al mio amico i soldi dei nostri risparmi, non vedo il problema»

di Redazione web

Moglie e marito

Il rapporto tra moglie e marito vede una sfida quotidiana che ha per protagonisti l'educazione dei figli, la gestione dei soldi, i rapporti interpersonali. Come reagiresti se tuo marito ti sottraesse dei soldi senza avvisarti? Questo è il quesito che lo stesso uomo, papò di due bambini di cinque e due anni, ha rivolto su Reddit ad altri utenti, per capire in cosa avesse sbagliato e se non fosse stata la moglie quella fra i due ad aver esagerato.



«Un amico di famiglia mi ha chiesto un po' di soldi per estinguere un debito, niente che andasse ad intaccare le nostre economie quotidiane, ma secondo mia moglie l'ho quasi "tradita" perché non gliel'ho detto e, inoltre, ho sottratto soldi ai nostri figli. Io penso stia esagerando, lei dice che a esagerare sia stato io».



La reazione degli utenti

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 19:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA