Moglie divorzia dal marito dopo la diagnosi di tumore ai testicoli, ma non ha rimpianti: «Non sono una persona orribile»

Una donna che ha divorziato dal marito mentre soffriva di tumore ai testicoli ha rivelato il motivo per cui non solo non ha rimpianti, ma anche perché non ritenga di essere una persona orribile per la scelta fatta. Yana Fry, una life coach di San Pietroburgo, in Russia, che ora vive a Singapore, si è sposata quando aveva solo 22 anni. Al suo ex marito, che aveva 15 anni più di lei, è stato diagnosticato il cancro tre mesi dopo il loro matrimonio e lei è rimasta con lui per altri cinque anni.

Yana ha trovato per la prima volta la forza di raccontare la sua storia in un'intervista, e dal quel momento è stata bersaglio di numerose critiche. Ciononostante, è convinta che aver condiviso il suo percorso possa essere d'aiuto ad altre persone.

Lascia il marito malato di cancro, ma non ha rimpianti

Anche prima della diagnosi, Yana ha spiegato che suo marito era sempre stato il tipo di persona che "affogava nell'autocommiserazione" e dopo anni di angoscia mentale, ha deciso di mettere un punto alla loro storia, con grande disprezzo dei suoceri. «Mi sono precipitato in quel matrimonio. Non credo che le donne dovrebbero sposarsi prima dei 30 anni. Non abbiamo idea di chi siamo e non sappiamo quale sia un buon partner per noi», ha spiegato la quarantenne. Yana ha incontrato suo marito circa un anno prima che si sposassero e il loro era un bel rapporto, che però è apparso chiaro fin dalla diagnosi della malattia che non avrebbe avuto più alcuna possibilità di continuare. «Le persone reagiscono in due modi alle malattie critiche. Il primo modo era quello di mio marito, sfortunatamente: le persone che affogano nell'autocommiserazione. Il secondo tipo di persone sono quelle che invece si preoccupano di tutti quelli che le stanno intorno».

La diagnosi

Yana ha rivelato di aver sposato il suo ex marito pensando che i due sarebbero stati insieme per tutta la vita, ma il suo desiderio di avere figli è diventato un problema quando gli è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. «Le probabilità che le persone muoiano di tumore ai testicoli non sono così alte come per altri tipi di cancro. Di solito, i dottori ti dicono che, a meno che non ci sia una grande eccezione, sopravviverai per un bel po'. Ma ero preoccupata che non saremmo stati in grado di avere figli». La donna ha spiegato che, mentre c'è un forte supporto psicologico destinato alla persona a cui viene diagnosticata la malattia, questo non si estende sempre a coloro che la circondano. «Ci ​​siamo sposati in Svizzera - mio marito era svizzero - e poi ci siamo trasferiti a New York. Lavorava per un'azienda che lo ha trasferito lì. All'epoca stavo imparando l'inglese. Non avevo amici, né parenti. Ero in totale isolamento senza alcun sistema di supporto. Non potevamo davvero pensare al nostro futuro. Come puoi pianificare il tuo futuro come coppia appena sposata quando stai lottando contro qualcosa come il cancro?».

Il suicidio

Con il passare degli anni, Yana ha cominciato a perdere le speranze e ha notato come le dinamiche di coppia fossero ormai irrimediabilmente compromesse: «Al quinto anno ho iniziato a pensare di andarmene. Mi sentivo come se non potessi dire niente. Quando qualcuno sta morendo accanto a te, ti sembra di non poter parlare del tuo benessere perché lo paragoni alla sua sofferenza». Il momento in cui il so punto di vista è cambiato in via definitiva ha coinciso con la morte di uno dei suoi amici, che si era suicidato. «Nella mia mente in quel momento, il suicidio divenne un'opzione, anche se non l'avevo mai considerato prima. Ero in un pessimo stato», ha spiegato.

Il divorzio

Quindi Yana ha preso la decisione di divorziare dal suo ex marito morente, ed è stato un momento comprensibilmente difficile per entrambi. «Lui era focalizzato sempre più su se stesso, e ha provato ancora più pietà nei suoi confronti a causa del divorzio. Ciò che è stato ancora più difficile è stata la reazione della società». «La gente mi ha inviato messaggi orribili. Non voglio chiamarlo odio, ma era vicino a quello. Le persone soffrivano e volevano incolpare qualcuno. La sua famiglia era così delusa». I suoi ex suoceri erano così addolorati da non aver neanche informato Yana della morte dell'ex marito, avvenuta due anni dopo il divorzio, nonostante l'uomo si fosse già risposato.

La rinascita

Yana ha quindi iniziato il difficile processo di ricostruirsi una vita e un'identità da sola, non essendo ancora riuscita a stabilire un solido percorso professionale per se stessa a quel punto della sua vita. «Ho conseguito una laurea in economia presso un'università di San Pietroburgo, ma non ero sicura di quanto fosse spendibile nei paesi sviluppati. Quindi ho deciso di intraprendere una carriera diversa, che sentivo avrebbe avuto più significato. Volevo aiutare altre persone a elaborare il dolore in un modo migliore». «Quando soffrivo, un mio amico, che era un coach, ha passato molte ore, giorni e settimane a parlare con me e ad aiutarmi a dare un senso alle cose. Non so dove sarei adesso senza quelle conversazioni. Poiché ho visto così tanto valore nel coaching, ho deciso di diventare io stessa un coach per aiutare altre persone. Una volta trovata la pace interiore, il mio lavoro si è trasformato dall'aiutare le persone a elaborare il dolore ad aiutare le persone a trovare il loro scopo nella vita. Questo è quello che sto facendo adesso».

La persona orribile

«Ho dovuto fare anni di terapia per capire che non sono una persona orribile per aver preso la decisione che ho preso». Yana ha detto che alla fine non ha rimpianti per la sua decisione di scegliere se stessa, ora ha trovato una vita che è felice di vivere. Ha anche ritrovato l'amore, e si è risposata. La coach spera che, condividendo la sua esperienza, altre persone, soprattutto donne, trovino il coraggio di fare ciò che è giusto per se stesse, anche a costo della disapprovazione sociale. «Sento che noi, in particolare le donne, di solito siamo cresciute con la mentalità di servire gli altri, ma quando vai contro di essa, impari molto sulla resilienza e l'autocoscienza», ha detto.

