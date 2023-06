Kevin Costner, dopo il divorzio l'ex moglie non vuole lasciare la villa da 145 milioni di dollari. «Violato l'accordo prematrimoniale»

di Redazione web

Kevin Costner ha divorziato dalla moglie Christine Baumgartner dopo oltre 18 anni di matrimonio a causa delle loro continue divergenze. L'ex moglie, infatti, ha dichiarato di non riuscire a trovare un equilibrio nel loro rapporto e quindi ha deciso di porre fine alla relazione dalla quale sono nati 3 figli: Cayden Wyatt, di 16 anni, Hayes Logan, di 14 anni , e Grace Avery, di 13 anni. La coppia si è sposata nel 2004 e Christine ha chiesto il divorzio il 1° maggio 2023.

Christine, però, non sembra intenzionata a lasciare la villa da oltre 145 milioni di dollari in California, nonostante il contratto prematrimoniale parli chiaro. Andiamo a vedere nei dettagli cosa dice il contratto.

Kevin Costner e il mantenimento

Kevin Costner sta divorziando da Christine Baumgartner dopo oltre 18 anni di matrimonio e la designer di borse aveva 30 giorni per lasciare la loro villa in California, stando agli accordi persi nel contratto prematrimoniale firmato nel 2004, prima di sposarsi.

L'attore premio Oscar ha affermato di aver dato alla designer oltre 1 milione di euro per "i suoi obblighi" derivanti dall'accordo prematrimoniale e ha dichiarato che sarebbe disposto a pagare lui stesso l'affitto (27 mila euro al mese) e il trasloco (quasi 10mila euro) della ex moglie, a patto che lasci al più presto la villa in California.

Christine Baumgartner sta cercando, secondo ciò che riporta il sito di gossip Today, di ottenere l'approvazione di varie richieste finanziarie da parte dei legali di Kevin Costner.

Kevin Costner e il legame con la villa in California

«Sono stato sposato una volta e, dopo la separazione, mi sono ritrovato senza una base e impossibilitato a vivere nella mia casa. Non avrei mai voluto che accadesse di nuovo - ha dichiarato Kevin Costner-. A causa della natura del mio lavoro, sono spesso fuori città; è quindi particolarmente importante per me sapere di avere una casa dove andare».

