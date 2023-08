«Voglio arrivare a 1000 lanci con il paracadute», la promessa della nonna di 84 anni dopo la morte del marito

di Redazione web

La storia di questa nonna è una delle più incredibili mai sentite prima. La passione di Kim Knor per il paracadutismo nasce dall'infanzia, quando lei ha solo 5 anni e lo zio la introduce allo sport estremo. La signora, che oggi ha 84 anni, continua a buttarsi giù dall'aereo e incoraggia le donne di tutto il mondo a provare almeno una volta perché, come dice lei: «Ogni volta che la vita diventa troppo difficile o troppo triste, basta fare un salto e tutto andrà bene».

Andiamo a scoprire la storia di Kim Knor e come mai ha dovuto mettere in stand by la sua passione per il paracadutismo per oltre 37 anni.

La storia di Kim

Kim Knor è una signora di 84 anni che vive in Colorado. La sua passione per il paracadutismo risale alla sua infanzia, a cinque anni, dallo zio che era stato addestrato a saltare dagli aerei durante la Seconda Guerra Mondiale. Kim aveva 20 anni quando ha potuto fare il suo primo salto, nel 1959, per scoprire quanto questo sport possa essere «liberatorio, una vera e propria boccata d'aria fresca», ha raccontato.

Nel 1962, Kim Knor faceva parte della prima squadra di paracadutiste femminile degli Stati Uniti ed erano riuscite a conquistare anche il primo premio nella competizione mondiale.

La donna aveva trasmesso la passione per il paracadutismo anche al marito, ma, dopo la sua morte, Kim non è riuscita più a saltare per molti molti anni.

Il marito ha avuto un tragico incidente mentre testava alcuni paracadute e la donna aveva promesso che non si sarebbe mai più avvicinata, ma dopo oltre 37 anni qualcosa l'ha spinta a voler riprendere in mano la sua passione a 84 anni.

«L'amore della mia vita è morto e i bambini stavano crescendo. Poi sono iniziati ad arrivare i nipoti e dopo 37 anni ho iniziato a saltare di nuovo e mi sono sentita libera», ha raccontato durante un'intervista.

L'obiettivo finale di Kim Knor? Arrivare a 1000 lanci con il paracadute ed è molto vicina alla meta.

