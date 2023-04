Michael Jordan, irruzione nella villa di Chicago: arrestato un 18enne. Cosa è successo

di Redazione Web

Evento spiacevole per Michael Jordan. Secondo quanto riportato sul sito Tmz, un giovane 18enne è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nella villa ad Highland Park, nella periferia di Chicago, di cui l'ex cestista statunitense è il proprietario.

Michael Jordan, irruzione a casa

Raiden Hagedorn, di Mundelein, in Illinois, era ancora all'interno della casa quando sono arrivati gli agenti. Il 18enne è stato arrestato sul posto e ora deve affrontare un'accusa di violazione di domicilio e due accuse di danni penali alla proprietà.

La villa, con 9 camere da letto, 19 bagni, 14 posti auto in garage, una cucina da chef gourmet, palestra, campo da basket al coperto e piscina all'aperto, è in vendita dal 2012.

L'ex star dell'Nba non era presente al momento dell'incidente, visto che non vive nell'abitazione - riconoscibile per il numero 23 di Jordan sul cancello - da quando l'ha messa in vendita.

La proprietà è stata inizialmente valutata 29 milioni di dollari, il valore è sceso a 15 milioni.

