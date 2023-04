Aggressione choc in ospedale: entra al pronto soccorso e ferisce sette persone, ucciso dalla polizia

di Redazione web

Ennesimo episodio di violenza all'arma bianca, in Brasile, ad appena due giorni di distanza dalla strage nell'asilo nido di Blumenau: un uomo è entrato in un ospedale di Américo Brasiliense, nell'entroterra di San Paolo, ed ha finito per ferire sette persone con un coltello. In seguito è stato ucciso dalla polizia dopo aver preso in ostaggio una persona, riferisce il portale di notizie Uol.

L'aggressione

L'aggressore ha cercato cure presso l'ospedale municipale José Nigro Neto e sembrava essere nervoso. Secondo il maggiore della polizia militare, Alan Esteves Fernandes Gouvˆa, un medico era anche riuscito a somministrargli delle medicine. «A un certo punto, ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a pugnalare le persone», ha detto Gouvˆa intervistato dai giornalisti davanti all'ospedale.

I feriti

Tra i feriti figurano dipendenti e pazienti, si legge in una nota della polizia. L'accoltellatore ha lasciato l'ospedale ed è stato sorpreso mentre cercava di colpire un'altra persona in strada. Quest'ultima sarebbe un'infermiera in arrivo per lavoro. L'uomo l'ha presa in ostaggio e, appena la vittima è riuscita a districarsi, un agente che stava negoziando il rilascio gli ha sparato uccidendolo.

