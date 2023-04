Bambino schiacciato da un portone, resta intrappolato: trasportato in ospedale, è grave

di Redazione Web

Dramma in Friuli dove un bambino è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato schiacciato da un pesante portone. Un incidente domestico, accaduto in provincia di Pordenone, a San Quirino: la centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso.

Bambino schiacciato da un portone

Prima dell'arrivo dei soccorritori, tra cui i Vigili del fuoco, i presenti avevano già liberato il bambino, rimasto intrappolato sotto il portone. Dopo averlo stabilizzato sul posto, il personale sanitario ne ha disposto il trasporto, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo: il bambino è stabile ed è sempre rimasto cosciente. Indagini dei Carabinieri della Compagnia di Sacile.

