«Il mio vicino di posto è obeso», 18enne non ci sta e viene cacciato dall'aereo. Ma sui social molti lo difendono

Quando ha realizzato che le successive 12 ore di volo sarebbero state un inferno, un 18enne ha dato in escandescenza e le hostess lo hanno accompagnato alla porta dell'aereo per farlo scendere. Il giovane avrebbe dovuto affrontare il lungo volo a fianco di un passeggero obeso e il suo sfogo sui social è diventato virale.

Dopo essersi infuriato perché non avrebbe potuto cambiare posto - l'aereo era al completo - il ragazzo è stato accompagnato al portellone e il volo è partito senza di lui.

Il 18enne ha deciso di condividere la sua disavventura su Reddit, la piattaforma social in cui gli utenti del web raccontano le loro storie. E il suo racconto è divenuto subito virale. Ma non tutti concordano con l'atteggiamento avuto dalle assistenti di volo, anzi. In tanti si sono scagliati contro la decisione e hanno difeso il giovane, facendo diventare virale la sua storia.

«L'uomo accanto a me era obeso», scrive il giovane che si firma come Salamanca40. «Non potevo affrontare 12 ore di volo in quel modo. Così mi sono arrabbiato e ho perso le staffe, offendendo il passeggero e le hostess. So di aver sbagliato, ma ho pagato come tutti i passeggeri e meritavo di stare comodo», ha scritto.

E molti utenti del web non hanno potuto che dar ragione al ragazzo.

«Ha ragione»

In tanti hanno condiviso il suo pensiero e lo hanno difeso a spada tratta. «Per quale motivo il ragazzo avrebbe dovuto viaggiare per tutte quelle ore in metà posto?», scrive un utente. «Non è possibile che lo abbiano cacciato, il problema è della compagnia aerea», ha commentato un altro.

In tanti concordano sulla circostanza che il fatto che non venga chiesto il peso del passeggero sia un errore. «Nessuno sa se di fianco a te siederà una persona normo peso o obesa che magari necessita di due seggiolini. Le norme per volare devono cambiare!», ha chiosato un altro.

Un dibattito social che ha scatenato le polemiche ed è subito diventato virale in America e, poi, in tutto il mondo.

Le compagnie aeree prenderanno in considerazione il reclamo del giovane?

