In viaggio con il ragazzo conosciuto online, all'aeroporto arriva la fidanzata (incinta): «Pensavo fosse quello giusto»

Come nella scena di un film, conosce un ragazzo su Tinder, ma dopo essere partita con lui per un viaggio romantico irrompe la fidanzata incinta. La storia l'ha raccontata Madeleine Jaye, ragazza di 22 anni, che ha realizzato un video su TikTok. «In effetti avevo pensato che fosse troppo bello per essere vero», ha detto, spiegando lo choc nello scoprire che il ragazzo di cui si era invaghita, aveva un'altra vita tenuta nascosta. «Avevo creduto fosse quello giusto», il suo commento amaro.

È successo il 26 marzo scorso. I due sono stati in vacanza in Spagna, a Barcellona. Hanno vissuto giorni da veri innamorati, tra pranzi e passeggiate in una delle città più belle d'Europa. Al ritorno a casa però, la sorpresa inaspettata. «In aeroporto ad aspettarlo c'era la fidanzata, era furiosa», ha detto la 22enne inglese. La ragazza aveva scoperto del viaggio del compagno e si era fatta accompagnare dai genitori per coglierlo sul fatto. Missione riuscita.

La verità della compagna

La compagna del truffatore ha poi raccontato alla ragazza tutta la verità. L'uomo aveva 37 anni e non 32 come aveva raccontato, il suo nome era diverso e aveva già un altro figlio, oltre ad aspettare il secondo. Secondo la fidanzata, sarebbe un ricercatore seriale di ragazze più giovani. Almeno in altre 4 occasioni avrebbe propinato le stesse bugie, solo per portarle a letto. Una lezione importante: «La prima cosa che ho fatto è stato cancellare quell'app per incontri, non ci cascherò mai più».

