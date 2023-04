Valentina Ferragni e il messaggio misterioso in aereo: «Senza trucco e felice». Starà volando dal suo nuovo amore?

di Redazione web

Valentina Ferragni è in viaggio. L'influencer ha postato sul proprio profilo Instagram una storia in cui si fa un selfie all'interno di un aereo. I numerosissimi fan della sorella minore di Chiara Ferragni si sono subito posti una domanda: «Starà volando dal suo nuovo amore?».

Valentina, sotto questo punto di vista, è sempre molto discreta e quindi, anche se ha svelato la sua destinazione, ovvero Los Angeles, non ha spiegato il motivo per cui si trova negli Stati Uniti.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

In una delle sue ultime storie Instagram, Valentina Ferragni si scatta un selfie e scrive: «Senza trucco e felice», aggiungendo l'emoticon che rappresenta un aereo. Dove sarà diretta l'influencer? In molti hanno pensato che fosse in procinto di raggiungere la sua nuova fiamma con cui era stata paparazzata in Messico. Altri, invece, credono che Valentina sia in viaggio semplicemente per lavoro, dato che in questi ultimi mesi, ha sviluppato molti nuovi progetti.

I progetti lavorativi di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni sta portando avanti vari progetti di lavoro. L'influencer è molto impegnata sui social, nel mondo della moda e soprattutto nello sviluppo della sua linea di gioielli che sta riscuotendo molto successo.

