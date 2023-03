Valentina Ferragni, chi è il nuovo fidanzato: si chiama Matteo, è del 2001 e su Instagram ha 'solo' 7mila follower

di Redazione web

Valentina Ferragni avrebbe un nuovo fidanzato e nei giorni scorsi sarebbe sparita dai social proprio per dedicarsi completamente alla sua nuova fiamma. La sorella minore di Chiara Ferragni avrebbe quindi dimenticato definitivamente l'ex storico Luca Vezil, con il quale è stata legata sentimentalmente per ben 9 anni. Valentina, comunque, non si è ancora sbilanciata in merito al ragazzo che le fa battere il cuore.

Valentina Ferragni sparita dai social: si trova all'estero con il nuovo fidanzato

Valentina Ferragni scomparsa dai social, il silenzio preoccupa i fan: «Aveva detto di avere la febbre»

Valentina Ferragni a Parigi, la story misteriosa: «Vorrei che fossi qui». Nuovo amore o messaggio all'ex?

La nuova fiamma di Valentina Ferragni

Nei giorni scorsi i fan di Valentina Ferragni si erano un po' preoccupati: l'influencer non postava più foto o storie nel proprio profilo Instagram. La sorella di Chiara è però, stata paparazzata a Tulum in Messico: in discoteca Valentina si scambiava tenere effusioni e baci con un ragazzo (che tanto misterioso ormai non è più). Stando a quanto riporta The Pipol, lui si chiama Matteo Napoletano, è di Castelfranco Veneto ma vive a La Miranda, una località di Los Angeles, California, e si trova negli Stati Uniti perché frequenta la "Biola" University. Matteo è più piccolo di Valentina e molto meno social di lei: è del 2001 e il suo profilo Instagram conta "solamente" 7000 follower.

Le vacanze di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni quindi, è in Messico dove si sta godendo il suo nuovo amore: i due sono stati visti mano nella mano in diversi locali e in varie spiagge messicane.

