«Harry dovrebbe crescere e mettere da parte il suo orgoglio ferito», l'attacco choc al Principe

di Redazione Web

Il Principe Harry è finito nell'occhio del ciclone. Secondo il pensiero di un commentatore reale, infatti, il marito di Meghan Markle dovrebbe «crescere», risolvere le fratture con la famiglia reale e curare il suo «orgoglio ferito». Parole dure che non sono passate inosservate.

Carlo d'Inghilterra diventa Re, la lista degli invitati e il giallo di Harry e Meghan

Meghan Markle sbarca a Hollywood? L'indiscrezione: «Merito delle conoscenze»

Harry e Meghan, l'esperto di corte: «Se i loro figli soffriranno sarà colpa di mamma e papà»

Il commento

Il commento del fan reale nasce dopo quanto accaduto nelle ultime settimane a Buckingham Palace. Il duca di Sussex, infatti, non ha avuto modo (o non ha voluto) di incontrare re Carlo quando è tornato nel Regno Unito la scorsa settimana per occuparsi di alcune pratiche lasciate in sospeso.

Come riporta, l'Express, tabloid inglese, il commentatore reale Nigel Jones si è mostrato d'accordo con l'atteggiamento di Re Carlo: «Il sovrano ha reagito come un vero professionista», motivo per il quale invinta il duca di Sussex a mettere da parte il suo orgoglio ferito.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA