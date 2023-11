In metropolitana solo in piedi, addio ai sedili: il programma del nuovo anno per diminuire l'affollamento sui mezzi pubblici Il test inizierà a gennaio e consisterà nella rimozione dei sedili da due carrozze della metropolitana di Seoul







di Redazione Web Una decisione che senza dubbio farà molto discutere i pendolari, tra sospiri di sollievo e lamentele: saranno introdotte delle carrozze della metropolitana senza posti a sedere con l'obiettivo di risolvere - almeno in parte - il problema del sovraffollamento negli orari di punta. Il provvedimento interessa le linee della città di Seoul ma se dovesse funzionare e i risultati dell'esperimento si riveleranno positivi, altre grandi città potrebbero seguire l'esempio della capitale della Corea. Ecco come funziona il progetto per ridurre la congestione sui mezzi pubblici, secondo quanto riportato da The Guardian. «Più sicurezza e comodità per i cittadini», la proposta di Seoul Il programma di prova inizierà a gennaio e consisterà nella rimozione dei sedili da due carrozze della metropolitana, in particolare dei treni che coprono le tratte di due delle nove linee di Seoul. Questa decisione - compresa la scelta di quali mezzi coinvolgere e delle specifiche linee - è stata dettata da uno studio conodotto sul sovraffollamento durante le ore di punta ed è parte di un progetto più ampio atto a ridurre la congestione di uno dei servizi metro più vivaci del mondo. Secondo Seoul Metro, nel terzo quadrimestre del 2023 la congestione delle linee 4 e 7 (quelle scelte per il programma di prova) hanno raggiunto rispettivamente il 193.4% e il 164.2% della loro capacità durante le ore di punta. L'amministratore delegato di Seoul Metro ha dichiarato: «Se il progetto dovesse essere efficace, amplieremo l'iniziativa per assicurare ai cittadini un uso più sicuro e confortevole della metropolitana». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Novembre 2023, 12:27

