Milano, l'annuncio di Sala: «Dal 2024 stop al traffico privato in centro»

di Redazione web

«Chiuderemo al traffico privato il Quadrilatero allargato, ne abbiamo già parlato. Non abbiamo ancora una data precisa, perché stiamo facendo un po' di verifiche di viabilità. È una misura su cui ho discusso a lungo con gli esponenti soprattutto delle case di moda che sono interessati. Però devo dire con onestà: ho trovato molto consenso sulla cosa. Qualcuno dice addirittura pedonalizzaimo, e chissà se in futuro ci si potrà arrivare». Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine all'evento «Il Verde e il Blu Festival - Buone idee per il futuro del pianeta», organizzato a Milano da BIP in collaborazione con Beulcke and Partners.

«È una misura, a mio giudizio, che non toglie molto, ma che aggiunge tanto perché è significativa e detta un altro passo nel nostro modo di procedere. In centro centro si potrà arrivare in metropolitana, con i mezzi pubblici, con i taxi e con gli Ncc. Quindi crediamo che sia il momento di fare questo ulteriore passo avanti», ha aggiunto il sindaco.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA