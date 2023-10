Ultima generazione blocca l'autostrada Torino-Milano, gli attivisti si incollano all'asfalto: «Non ci spostiamo». Automobilisti infuriati

di Redazione web

Blitz degli attisivisti di Ultima Generazione sull'autostrada A4 Torino-Milano. Una ventina di persone hanno bloccato la viabilità in entrambe le direzioni in prossimità dell'imbocco di corso Giulio Cesare. Gli attivisti si sono seduti per terra e hanno aperto uno striscione con scritto 'Fondo riparazione'. Dalle vetture sono scesi gli automobilisti infuriati.

Milano, attivisti di Ultima Generazione bloccano un viale: l'ira dei passanti, denunciati in 18. Cos'è accaduto

Nudi e incatenati bloccano il ponte di Piazza Vittorio a Torino in pieno centro: il blitz degli ambientalisti e traffico nel caos

Attivisti incollati in autostrada

Sul posto è presente la Digos della questura di Torino e sono intervenuti i reparti mobili della polizia, che hanno spostato gli attivisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA