Nudi e incatenati bloccano il ponte di Piazza Vittorio a Torino in pieno centro: il blitz degli ambientalisti e traffico nel caos

Caos sabato sera nel centro di Torino. Gli ambientalisti di Ultima Generazione per protesta hanno bloccato il traffico con un blitz sul ponte di piazza Vittorio, zona di aperitivi e movida. Dopo essersi denudati, in cinque hanno bloccato con il ponte sul Po che unisce la Chiesa della Gran Madre e la precollina alla piazza più grande di Torino.

«Chiediamo che venga restituito un fondo riparazioni di 20 miliardi per ripianare i danni patiti dai cittadini per alluvioni e altri eventi catastrofici provocati dalla emergenza climatica». «Se siamo nudi - ha aggiunto uno speaker mentre montava la protesta delle persone bloccate nel traffico - è perché ci sentiamo vulnerabili. Il governo non fa niente e lo Stato è inadempiente». Il transito di auto e pullman sul ponte è stato bloccato. I cinque attivisti sono stati poi portati via di peso dalla polizia, non opponendo resistenza. È stato però necessario rimuovere le catene alle quali si erano legati insieme. Gli ecologisti lo scorso 11 luglio blocarono la statale tra Torino-Chivasso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 22:15

