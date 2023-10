Matrimonio a tema 'Trono di spade': «Dovrei essere la damigella, ma la trovo un'idea ridicola»

di Redazione web

Tutti abbiamo un'amica particolare che sceglierebbe un tema un po' fuori dal comune per il proprio matrimonio. Ma cosa accadesse se vi proponesse di farle da damigella d'onore? Il dubbio ha assalito proprio quest'ultima che si è ritrovata a chiedersi se fosse logico assecondare o meno un'idea bizzarra come quella della sua migliore amica.

«Un'idea che proprio non condivido», ha rivelato. E se si rifiutasse di farle da damigella?

ll matrimonio a tema

La nota serie il Trono di Spade ha raggiunto una media di dieci milioni di telespettatori ad episodio.

Per la migliore amica di questa indecisa damigella d'onore, pare proprio di sì. La ragazza, scrivendo agli utenti online, ha chiesto se fosse normale accettare e basta che la sua amica avesse fatto tale scelta, assecondarla quindi e, poi, prendere parte al matrimonio con qualsiasi abito scegliesse per lei. O se, invece, non fosse più logico farle capire che si tratta di un'idea di cui potrebbe pentirsi: «Non ho intenzione di festirmi a tema al matrimonio della mia migliore amica: ma devo farle da damigella», ha scritto la donna online. «Ho paura che se mi rifiuto di fare la damigella d'onore al suo matrimonio a causa del tema de Il Trono di Spade, lei la prenderà male... Sinceramente non voglio investire soldi in vestiti, capelli, trucco per me essere trasformato in un personaggio immaginario per un matrimonio. È ridicolo», ha rivelato.

I consigli

«Hanno il diritto di celebrare il matrimonio come vogliono - le ha risposto un utente online -, tu non hai l'obbligo di farne parte. Detto questo, invece di tirarti indietro completamente, potresti prendere in considerazione l'idea di essere sincero sui limiti delle tue spese e del tuo impegno di tempo». E, ancora: «Invece di fare la schizzinosa, compra un vestito a tema sottomarca e indossalo: è il giorno della tua migliore amica, falla contenta», ha ribattuto un altro account.

