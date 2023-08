Matchmaking Festival, il grande raduno dei single in cerca dell'anima gemella: ecco dov'è e come partecipare

di Sabrina Quartieri

Vuoi avere un partner, ma non sai dove socializzare dal vivo e le app di incontri non ti hanno mai convinto? Non disperare, perché se sei disposto a salire sull’aereo e raggiungere la contea di Clare in Irlanda il prossimo settembre, ti ritroverai nel posto giusto per intercettare la tua dolce metà. Per tutto il mese, infatti, il villaggio di Lisdoovarna a sud di Galway ospiterà il più grande raduno in Europa di single intenzionati a incontrare il compagno di una vita: è il Matchmaking Festival, 30 giorni di evento con diverse locations della cittadina lungo la spettacolare Wild Atlantic Way animate da momenti divertenti per favorire le connessioni reali.

La kermesse vuole resistere alla logica delle app di dating: le interazioni sono solo dal vivo, per costruire fin dal primo istante uno scambio sano tra chi ancora è disposto a mettersi in gioco veramente. E non sono poche le persone in questione pronte a provarci: anche quest’anno l’appuntamento che si ripete da oltre un secolo e mezzo richiamerà ben 60mila single da ogni parte del mondo. Chiunque tra i 18 e gli 80 anni di età è benvenuto e invitato a raggiungere pub e bar che, da mezzogiorno fino alla sera tardi, si trasformeranno in palcoscenici di musica country live, con le piste da ballo ricavate tra i tavoli per gli immancabili inviti romantici a danze amorose sulle note del folk tradizionale irlandese.

Per andare a colpo sicuro, basterà chiedere un incontro a Willie Daly, l'unico matchmaker irlandese che crede nei metodi tradizionali di corteggiamento, da un ballo insieme a un drink sorseggiato in compagnia al bancone, proprio come accade durante il festival. Il suo ufficio, il Matchmaker Bar, è all’interno dell’Imperial Hotel ed è lo spazio in cui questo impresario delle relazioni amorose porta avanti da 60 anni l’attività ereditata dal padre e dal nonno. Un mestiere nato inizialmente per aiutare i timidi contadini di questa terra remota dell’Irlanda a trovare il coraggio di incontrare una potenziale donna ideale, superando le loro scarse abilità sociali in tecniche di corteggiamento. Willie ha già messo a segno tremila matrimoni, complice il suo “libro fortunato”: si narra che basterebbe toccarlo con entrambe le mani, per essere certi di sposarsi entro i sei mesi successivi. Chissà che stavolta non sia quella buona!

Willie Daly (foto dal sito https://matchmakerireland.com/)

