«Mio marito mi ha tradita. All'inizio sono stata male, ma sono felice abbia avuto un'amante: ha rinforzato il nostro matrimonio»

Secondo le statistiche, il tradimento è una delle cause principali per cui le relazioni o i matrimoni finiscono. Il partner ferito, infatti, non riuscirebbe ad andare oltre il dolore causatogli e, poi, la mancanza di fiducia peggiorerebbe soltanto la situazione. Tuttavia, questo non è stato il caso di Charity Craig, 45enne di Orlando, Florida, che dopo il tradimento del marito è riuscita a ricostruire con lui un rapporto sano e d'amore e, ora, racconta la sua esperienza sui social.

La storia di Charity Craig

Charity Craig, sui propri canali social, si definisce una "coach del matrimonio". In uno dei video che compaiono sul suo profilo Instagram, la 45enne statunitense ha raccontato la sua storia: «Tutto è cominciato nel 2012 quando scoprii dei messaggi di mio marito con un'altra donna, ciò che si scrivevano non lasciava spazio al minimo dubbio ma per avere la certezza che mi stesse tradendo, lo seguii. Lo colsi nel fatto e, dopo un primo momento di rabbia, me ne andai e decisi che non volevo più vederlo. Siamo rimasti separati per ben otto mesi e, durante questo periodo, lui ha cercato in tutti i modi di riconquistarmi. Io, nel frattempo, stavo lavorando su me stessa, mi concentravo su tutto ciò che mi faceva stare bene e cercavo di andare avanti con la mia vita. Poi, un giorno ho deciso che forse tutto ciò che avevamo vissuto non meritava di essere gettato via e, quindi, decidemmo di intraprendere un periodo di terapia. Ne siamo usciti davvero più forti, ci siamo riscoperti e innamorati di nuovo. Quindi, nonostante il dolore provato, sono felice che mio marito mi abbia tradita con la sua amante... ha rinforzato il nostro matrimonio».

Charity Craig sui social

Infine, Charity Craig, sempre su Instagram, ha detto: «Dopo tutto quello che abbiamo passato io e Matt, non potevo fare a meno di pensare a tutte le altre donne che stavano attraversando la stessa cosa.

