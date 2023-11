«Ho tradito il mio ragazzo, ora, lui vuole fare altrettanto con cinque donne: una per ogni anno in cui gli ho mentito»

di Redazione web

Il tradimento è una delle principali cause per cui una coppia decide di chiudere la propria relazione. C'è, tuttavia, chi prova a recuperare il rapporto come la ragazza che ha chiesto consiglio all'esperta dell'amore Jane O'Gorman. Il suo fidanzato è deciso a vendicarsi dopo avere scoperto che lei ha frequentato un altro ragazzo mentre erano insieme. Jane, però, non pensa proprio che questo sia il modo per affrontare una situazione del genere. Ecco il suo consiglio.

La storia

La ragazza si è lasciata andare a un lungo sfogo nella rubrica di Jane O'Gorman nel Daily Star: «Il mio ragazzo ha scoperto che lo tradivo nel 2018. Adesso, è determinato a ripagarmi andando a letto con altre cinque ragazze, una per ogni anno in cui non gli ho detto la verità. Sono distrutta. So di aver fatto una cosa terribile, ma in quel momento mi trovavo in una brutta situazione. Mio padre è morto e il mio ragazzo lavorava all'estero. Ero sola e arrabbiata. Ho incontrato un uomo a una festa e siamo usciti insieme quattro volte. La nostra relazione (se così si può chiamare) era incentrata esclusivamente sull'alcol: ci ubriacavamo e dormivamo insieme. Dopo la nostra ultima notte, mi sono svegliato sentendomi malissimo e ho deciso che fosse abbastanza. L'ho scaricato. Al suo ritorno, non ho detto la verità al mio ragazzo perché mi vergognavo e mi sentivo in colpa. Gli ho detto tantissime volte che mi dispiace ma niente di quello che faccio è abbastanza. È deciso a farmela pagare per averlo umiliato perché è convinto che tutti lo deridano alle sue spalle. È costantemente su Internet alla ricerca di potenziali conquiste. Mi costringe a guardare lo schermo ogni volta che appare qualcuno che gli piace.

Il consiglio dell'esperta

Dopo avere letto la lettera della ragazza, Jane O'Gorman ha risposto: «Il tuo ragazzo sembra fare molto rumore ma finora non è andato a letto con nessun altro. E se questa non fosse altro che aria fritta progettata per spaventarti e preoccuparti? Parlate e chiarite prima che superi il limite e digli che non puoi andare avanti così. Sottolinea che sei molto dispiaciuta e che il suo comportamento attuale è una forma di tortura mentale. Sì, hai fatto una cosa terribile e non ci sono scuse per questo. Lui è ferito ma dovete risolvere il problema in modo maturo. Il concetto di vendetta non è accettabile. Quello che penso è che forse non siete fatti l'uno per l'altra perché tutto questo rapporto è tossico e pieno di rabbia. Dove potrebbe portarvi questa storia?».

Giovedì 9 Novembre 2023

