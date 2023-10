Mamma sexy dichiara: «Dopo il parto non mi piacevo più, poi ho cominciato a frequentare altre coppie con mio marito e ora sto benissimo»

di Redazione web

Olivia è una giovane mamma del Lincolnshire, Inghilterra che, negli ultimi anni, ha dato una svolta radicale alla sua vita. Più volte, attraverso i suoi canali social, in particolare su Instagram e Twitter, ha raccontato le sue sensazioni dopo avere partorito la sua prima bambina: non si sentiva più attraente, non si piaceva più e aveva, quindi, bisogno di un modo per ritrovare se stessa. Insieme al marito, Olivia ha deciso di diventare scambista e provare nuove esperienze con altri partner.

La storia di Olivia

Olivia ha raccontato la sua storia sul proprio profilo Twitter dove ha spiegato il modo in cui lei e il marito sono entrati nel mondo dello scambismo: «Quando sono diventata mamma ero la persona più felice del mondo perché, finalmente, avevo con me la mia bambina. Il mio corpo, però, ne ha risentito molto: la pancia si è rilassata e il mio addome non è più quello di un tempo. Per questo, non mi piacevo più, non mi sentivo attraente, avevo bisogno di qualcosa che rinforzasse la mia autostima. Quindi, io e mio marito abbiamo cominciato a frequentare altre coppie e tutti mi dicevano che ero molto in forma e davvero bella. Questo mi ha aiutata tanto. Ci ho messo sei mesi per capire che sono bella, anche con la pancia di una mamma».

Le dichiarazioni di Olivia

In una recente intervista al Daily Star, Olivia ha anche parlato della sua prima esperienza con un'altra coppia: «Ero così nervosa e abbiamo passato del tempo a rassicurarci a vicenda e ad assicurarci che fossimo tutti a nostro agio. Non stavo con nessuno da quando io e mio marito ci siamo conosciuti, quindi è stato uno shock per me. Ma una volta che tutto inizia, le paure scompaiono e l'eccitazione del momento prende il sopravvento».

