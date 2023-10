Mamma muore folgorata mentre toglie il bucato dalla lavatrice sotto gli occhi della figlia

di Redazione Web

Una mamma è morta mentre toglieva il bucato dalla lavatrice. Amaila Maria da Cruz Werlick da Silva, 37 anni, era a piedi nudi in una pozza d'acqua nella sua casa a Povoado Tibiri, una zona rurale di Sao Bras, ad Alagoas, in Brasile, quando è rimasta folgorata da una forte scossa elettrica. La donna stava togliendo i panni dalla lavatrice quando è accaduto il tragico incidente.

I soccorsi

Ad assistere alla terrificante scena c'era sua figlia che ha subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. Pare che l'elettrodomaestico avesse avuto un guasto, che ha comportato la fuoriuscita dell'acqua. La mamma ha quindi provato a togliere il bucato e subito dopo a staccare la spina per poter procedere alla pulizia della casa, ma in quel momento è stata colpita dalla forte scarica elettrica.

Gli esami

I media locali hanno riferito che la donna è morta sul colpo per la scossa provocata dalla lavatrice.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Ottobre 2023, 13:07

