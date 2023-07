«Ho un forte mal di gola»: i medici lo curano con antibiotici, lui finisce in ospedale. Poi la diagnosi choc

di Redazione web

Aveva mal di gola, pensava di avere la tonsillite per questo i medici gli hanno prescritto degli antibiotici. Poi la scoperta che a Ben Peters ha cambiato la vita. Il giovane 24enne ha iniziato a sentirsi male nell'ottobre 2020 e per un certo periodo ha seguito la terapia dei medici, finché il malessere non è peggiorato, rendendo necessario il ricovero in ospedale.

Bimba di 11 anni ustionata dall'acido dopo una lite choc al parco con una coetanea

Diagnosi choc

E' lì che è stata fatta una diagnosi del tutto diversa e drammatica: leucemia linfatica acuta, un tipo di cancro che progredisce rapidamente, in modo aggressivo e richiede un trattamento immediato. "Sentendo questo, il mio mondo è andato davvero in frantumi" il racconto del paziente ai giornali irlandesi; da quel momento ha subito diversi cicli di chemioterapia e cure per il cancro, per oltre due anni, ma il tumore è ancora presente.

Cliente si accascia sul tavolo, panico tra i camerieri: arriva l'ambulanza. Poi la scoperta incredibile

Paura di morire

“Quando senti la parola 'cancro', pensi alla morte - ed è stato quello che ho pensato per la prima volta, che stavo per morire.

Aveva mal di gola ed i medici lo curano con antibiotici, poi in ospedale la diagnosi choc: leucemia linfatica

Lotta quotidiana

"Quando ti viene diagnosticato, pensi di essere solo, ma in realtà ci sono un sacco di persone là fuori. A volte vado in vacanza, con altre persone che hanno il cancro o che hanno avuto il cancro. Ho imparato ad apprezzare di più le cose, cerco di prepararmi per il trattamento ma è difficile da fare, ma cerco di rimanere positivo".

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA