Il cantante dei Sex Pistols perseguitato da una fan dopo la morte di sua moglie. «È convinta di essere mia figlia»

L'icona punk John Lydon, cantante dei Sex Pistols, vive nel terrore di una fan stalker che lo perseguita, dopo aver perso sua moglie, al punto che la notte ha paura di dormire da solo. Lydon, oggi 67enne, ha presentato una denuncia alla polizia di Los Angeles, nei confronti di una donna che lo bombarda di telefonate e ha addirittura fatto irruzione in casa sua.

Lutto per Nora

Il frontman della band punk inglese ha spiegato di vivere un momento difficile dopo la morte di Nora Forster, sua moglie da 44 anni. “Sono nel mezzo di tutto questo, in lutto per Nora, e questa ragazza è convinta di essere mia figlia. In America, sembra che tu possa avere il numero di telefono e l'indirizzo di chiunque, e basta. Sta bussando alla mia porta, riempiendo la cassetta delle lettere" ha detto il cantante al giornale inglese Daily Mirror.

Perseguitato

“Ho provato a parlarle al telefono e a dirle che non è giusto, e alla luce del dolore che sto attraversando in questo momento... ma lei non se ne accorge. È una sensazione piuttosto spaventosa di notte, quando senti scricchiolare in giro per casa, perché non sai quale sia il loro vero intento" ha aggiunt il cantante.

Malata di Alzheimer

John aveva il cuore spezzato quando l'80enne Nora, sua moglie da oltre 4 decenni è morta lo scorso aprile, ma purtroppo l'ereditiera dell'editoria tedesca soffriva del morbo di Alzheimer.“È stato molto doloroso vederla morire.

