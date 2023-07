Jamie Foxx commosso racconta la sua malattia: «Sono stato all'inferno e sono tornato»

di Redazione web

"Sono andato all'inferno e sono tornato". Jamie Foxx dopo la paura per la sua condizione di salute rivela al mondo di aver passato un periodo molto dure, che l'attore il premio Oscar definisce infernale, senza scendere nei dettagli di quello che gli sia realmente accaduto.

Tanta paura

Foxx su Instagram ha pubblicato un video raccontando la guarigione, apparendo molto più magro rispetto ai mesi scorsi, prima del suo ricovero ad Aprile, quando la figlia Corrine parlò di una "complicazione medica". Il 55enne è stato ricoverato d'urgenza in una struttura medica nello stato della Georgia, dove stava girando un film per Netflix. Ma il malessere che ha reso urgente e prolungato il suo ricovero ospedaliero ha alimentato speculazioni sulla sua reale situazione di salute.

Commosso

Ma Foxx, a un certo punto del video con le lacrime agli occhi, ha dissipato le voci nel post su Instagram, spiegando che aveva evitato i riflettori durante la convalescenza. "Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto lontano mi ha portato e come mi ha riportato indietro. Ho attraversato qualcosa che pensavo non avrei mai e poi mai affrontato", ha detto Foxx, ringraziando i fan per le loro preghiere e messaggi.

Grazie ai fan

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 18:30

