Lady Gaga al cinema: la popstar potrebbe interpretare una donna ispirata a Sofia Loren in Matrimonio all'italiana

Dopo House of Gucci, la popstar Lady Gaga potrebbe interpretare un altro personaggio italiano, ispirato al capolavoro di Vittorio De Sica, Matrimonio all'italiana, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren. "Stefani Germanotta ama le sue origini italiane" ha detto il produttore Tarak Ben Ammar all'AVP Summit di Trieste, che al panel insieme a Tony Vinciguerra, Ceo di Sony, ha raccontato di aver visto un concerto della cantante di Paparazzi a Las Vegas.

E lì si sarebbe accesa la lampadina. "Perché non rifare Matrimonio all'italiana" ha detto il produttore tunisino, che a Roma sta progettando di costruire gli studios Cinecittà 2.

Serie tv Rai, boom all'estero con Mare Fuori, ma il cinema frena sulle piattaforme

Come Sofia Loren

"Nella library di Columbia Pictures ci sono 10 mila titoli, tra cui i diritti di Matrimonio all'italiana, uno dei capolavori assoluti del cinema italiano, assolutamente da non toccare, infatti, non voglio farne un remake, ma ispirarmi a quella storia" ha aggiunto Ben Ammar, "cioè raccontare di una donna italo-americana negli anni Settanta, come Stregati dalla Luna il film con Cher, quel tipo di ambientazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA