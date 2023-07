Lava i capelli senza usare lo shampo per 297 giorni, il risultato è sorprendente: «In un mese sono calvo»

di Redazione web

Cosa succede ai capelli se non si utilizza lo shampo per lavarli? Se la domanda vi ha incuriosito almeno una volta nella vita, la risposta potrebbe arrivare da un tiktoker che è arrivato a ben 297 giorni - poco meno di un anno - senza utlizzare prodotti chimici per la sua pulizia.

Lavare i capelli senza shampo

L'utente di TikTok @jonnybanany ha dimostrato di poter vivere senza usare lo shampo per lavare i capelli. Nel suo account ha centinaia di video in cui mostra la sua quotidianità, e ogni giorno si preoccupa di condividere con i follower gli aggiornamenti sulla sua insolita routine di bellezza. Tra tutti, quello del giorno 293 senza usare lo shampoo è riuscito ad accumulare 2,7 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti da parte di utenti che sono rimasti quasi "scioccati" nel vedere quanto sono belli i capelli di questo giovane. Con sorpresa di tutti, i capelli hanno un aspetto pulito, nessuno direbbe che è passato tanto tempo dall'ultima volta che sono stati lavati. Ma non solo, il giovane assicura nei suoi video che ha un buon profumo, sottolineando che "Il contrario di una sostanza chimica non è merda".

I commenti

Molti dei commenti più ripetuti sono quelli degli utenti increduli, che pensano che se lo facessero anche loro, i loro capelli sarebbero molto più sporchi. «Sono due giorni che non mi lavo i capelli e ora puoi friggere le patate», dice un utente. «Lo faccio e sono calvo in un mese», aggiunge un altro. Nonostante questo, Jonny ha incoraggiato più persone a provare il suo metodo: «I tuoi capelli non riescono nemmeno a respirare a causa dell'ansia.

