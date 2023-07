Il modello di costume da bagno (tra i più usati) nasconde un pericolo, l'allarme dell'esperto: «Si chiama sindrome del laccio emostatico»

di Redazione web

Può la scelta di un costume da bagno rivelarsi fondamentale per la propria salute? Sembrerebbe di sì: il modello sbagliato potrebbe portare a gravi conseguenze, talvolta anche a spiacevoli disgrazie. Proprio per questo uno specialista di primo soccorso ha condiviso delle preziose informazioni in un video su TikTok che quest'estate potrebbero fare la differenza.

Diventa il miliardario più ricco del mondo grazie a PayPal: «Bill Gates in confronto è povero»

Tumore incurabile, 61enne guarisce in un mese grazie a una terapia sperimentale

Il costume da bagno pericoloso

Lo specialista di primo soccorso Miguel Assal ha spiegato in un video, che ha raggiunto in pochi giorni oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni su TikTok, a cosa bisogna fare attenzione per evitare spiacevoli inconvenienti quando si sceglie un costume da bagno. In particolare, il tiktoker si riferisce a costumi da uomo e bambino modello pantaloncino. Non si concentra certo su marca o colore, piuttosto sulla sicerezza, e per farlo utilizza due capi. Nel primo caso, il costume è rivestito internamente da uno slip a "retina", nel secondo, da un tessuto liscio. Ebbene, l'insidia che lo specialista definisce "sindrome del laccio emostatico" si nasconde nel primo modello e a essere a rischio sono sopratuttto i bambini.

Cosa si rischia

In pratica, il rischio che si corre è quello che i genitali, che si contraggono a contatto con l'acqua fredda, possano restare intrappolati tra le maglie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA