Diventa il miliardario più ricco del mondo grazie a PayPal: «Bill Gates in confronto è povero»

«Bill Gates chi?», avrà pensato fra sé e sé il protagonista della storia che ha davvero dell'assurdo. Pensate di svegliarvi la mattina ed essere all'improvviso i più ricchi del mondo. Ma non di qulache spicciolo, bensì di una cifra nemmeno immaginabile...

È quanto accaduto a un fortunato, o sfortunato (dipende dai punti di vista), uomo che si è visto accreditare 92 quadrilioni di dollari.

Miliardario per pochi istanti

L'incredibile episodio è accaduto a Chris Reynolds della contea di Delaware, negli Stati Uniti in Pennsylvania, che in molti si chiedono come non abbia fatto ad avere un infarto.

Come riferisce il Daily Mail, l'uomo ha aperto il suo conto per scoprire che PayPal gli aveva erroneamente accreditato la cifra monstre (e illeggibile) di ben 92.233.720.368.547.800 dollari. La somma, ai limiti della realtà e credibilità, lo ha reso per qualche istante la persona più ricca del mondo, facendo impallidire i magnati e miliardari del mondo.

In effetti, secondo quanto è possibile immaginare, gli è stata consegnata una somma di denaro di quanto sia attualmente disponibile sull'intero pianeta. «È stata una bella sopresa - ha dichiarato -. Se mi avessero lasciato i soldi? Avrei risanato il debito nazionale», ha rivelato Chris.

Ma sfortunatamente per lui si trattava solo di un errore e i soldi in eccesso sono stati prontamente tolti. Un inconveniente per il quale l'azienda di pagamenti online si è scusata, dichiarando di aver apprezzato il fatto che l'uomo abbia capito si trattasse di un errore e non abbia cercato di spendere quella cifra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 12:24

