Kate Middleton diventa zia, nato il bambino del fratello: ecco come si chiama

Il figlio

Il nome del bambino è Inigo, lo ha annunciato James Middleton sui social con una foto della manina del bimbo nella sua e insieme una piccola foto del cane, da poco mancato. Nella didascalia Middleton ha scritto: «È nella nostra vita solo da poche settimane, ma è stata la cosa più speciale della mia vita conoscere il nostro bellissimo bambino. Non importa quanto pensassi di essere preparato... non ero preparato all'emozione travolgente di incontrare Inigo per la prima volta e all'amore per la mia cara Alizée quando diventammo tre. Ci siamo adattati alla nostra nuova vita da genitori e gli ho raccontato tutto di Ella ( il cane) e che se non fosse stato per lei non sarebbe qui oggi e che ci manca moltissimo. I cani sono stati fantastici nell'accogliere il loro fratellino nel branco (anche se Inka deve sapere che gli orsacchiotti non sono tutti per lei...)».

Poi James Middleton ha dedicato qualche parola allo staff dell'ospedale: «Vorremmo ringraziare il meraviglioso team dell'ospedale di Basingstoke, dalla primissima scansione fino a quando siamo usciti dalla porta principale per la prima volta in tre, non avremmo potuto sentirci più supportati e assistiti, quindi grazie NHS».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 18:15

