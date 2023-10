Heidi Baci e Massimiliano Varrese, confessione a Verissimo: «Non mi ero innamorata, era solo curiosità...»

di Redazione web

Heidi Baci è stata ospite a Verissimo, la donna si è raccontata a Silvia Toffanin dopo l'uscita dal Grande Fratello. Appena entrata in studio la domanda della conduttrice va subito dritta al punto: «Possiamo dire che non è l'epilogo che ti auguravi», Heidi ha risposto: «Assolutamente no». Il programma ripercorre la storia della ragazza al GF, che si dice emozionata nel rivedere il percorso.

I genitori

Poi la conduttrice le chiede dei suoi genitori: « La mamma sta meglio, però ci sono dei rimasugli, perchè ha avuto diversi attacchi di panico», ha confidato la ragazza. Sulle critiche mosse al padre invece ha detto: «Non hanno capito che la scelta di lasciare la casa è stata mia», aggiunge che quella sera senza suo padre non sarebbe uscita dal programma. Silvia Toffanin poi domanda: «Era la prima volta che ti relazionavi con un uomo più grande?, Heidi Baci ha risposto: «In realtà ho avuto un relazione con un uomo più grande di me di dieci anni».

Massimiliano Varrese

La Toffanin poi arriva al punto centrale dell'intervista, il rapporto con Massimiliano Varrese, Heidi in merito ha detto: «All'inizio ero incuriosita da Massimilano, era un bel uomo, saggio e serio, ma innamorarsi in tre settimane è impossibile. Poi è diventata una relazione non sana, non volevo respingerlo in modo così forte, ho accercato di addolcire i toni, ma era una cosa impossibile, voleva intimità o il nulla assoluto. Io non mi ero innamorata, era solo una curiosità all'interno di un gioco, Massimiliano è un'anima irrequieta», poi parla di manipolazione e aggiunge che è la prima volta che le capita una cosa del genere. «Più volte veniva a svegliarmi, una notte era mezz'ora che dormivo e lì mi sono spaventata e l'ho respinto». Poi confessa: «Quando sono uscita ho visto la totalità delle cose, che dall'interno non avevo notato».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA