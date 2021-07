«Un giorno di ferie per tutti i lavoratori se l'Inghilterra vince Euro2020»: la richiesta al premier Johnson

La finale degli Euro2020 ha generato una proposta che sta mettendo sotto pressione Boris Johnson.

La partita di domenica 11 luglio tra Inghilterra e Italia sembra più attesa che mai e non solo per spirito calcistico. Soprattutto per i tifosi inglesi, che in più di 300.000 hanno firmato una petizione per chiedere al presidente Boris Johnson di concedere un giorno libero per il lunedì successivo, il giorno dopo la finale di Wembley contro l'Italia, in caso di vincita.

Lee Jones, organizzatore della petizione, ha scritto: «Domenica alle 20:00 è un momento difficile per le famiglie per pianificare di stare insieme per l'evento – sapere che abbiamo un giorno libero in più il giorno successivo sarebbe di grande aiuto. Inoltre, va festeggiata una vittoria storica. Ci si aspetterebbe che la squadra vincitrice sfili con il trofeo e un giorno festivo sarebbe il momento perfetto per farlo. Gli inglesi vorranno naturalmente continuare a godersi la vittoria, dando al settore della vendita al dettaglio e del tempo libero un'opportunità tanto necessaria per recuperare i mancati guadagni».

In fondo, l’eventuale vittoria dell’Inghilterra permetterebbe agli inglesi di vincere il loro primo trofeo importante dalla storica vittoria in Coppa del Mondo nel 1966.

Johnson, che ha assistito alla partita di mercoledì a Wembley con sua moglie Carrie, ha augurato il "meglio" alla nazionale maschile in vista della finale, ma ha detto che concedere un giorno festivo sarebbe «allettante del destino».

Il portavoce ufficiale del premier ha dichiarato: «Non voglio anticipare l'esito della partita di domenica. Chiaramente vogliamo che l'Inghilterra vinca la finale, e poi definiremo i nostri piani a tempo debito. Vorremmo che le aziende si sentissero in grado di prenderlo in considerazione, se possono».

Downing Street ha anche affermato che i datori di lavoro che sono in grado di offrire flessibilità dovrebbero farlo, consentendo al personale di andare a lavorare fino a tardi lunedì o di prendersi un giorno libero se l'Inghilterra vince.

La partita terminerà entro le 22 se si deciderà nei tempi regolamentari. Tuttavia, i tempi supplementari e i rigori potrebbero significare che la partita finirà più vicino alle 23:00. Johnson ha già detto che i pub possono rimanere aperti fino alle 23:15 di domenica per ridurre il rischio che ai clienti venga detto di andarsene prima della fine della partita.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 12:52

