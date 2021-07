Euro 2020: la finale si potrà vedere in sicurezza nei pub? Gli studi inglesi: «Rischio trasmissione covid per i clienti ubriachi»

Mancano pochi giorni alla finale degli Europei tra l’Inghilterra e l’Italia che si disputerà domenica 11 luglio allo stadio di Wembley. Più di 60.000 tifosi inglesi hanno potuto assistere di persona alla semifinale (rispettando le regole anti covid) Tra i tanti, non sono mancati tifosi d’eccezione come Boris Johnson e il principe William o il leader laburista Sir Keir Starmer che ha anche postato foto in un pub mentre guardava la partita.

Dazn, ecco la squadra per il calcio in tv: Diletta Leotta e Giorgia Rossi. Poi una grande pattuglia di talent

Tuttavia, non c’è ancora piena libertà e spensieratezza per godere appieno di partite ed eventi pubblici, dato il continuo aumento di casi covid. Sebbene, le somministrazioni dei vaccini siano efficaci, negli ultimi sette giorni ci sono stati quasi 193.000 casi positivi di Covid nel Regno Unito, con un aumento di 58.000 rispetto alla settimana precedente.

E se il rischio di radunarsi in un pub o nelle piazze contribuisse all'aumento dei casi?

Uno studio pubblicato giovedì sulla base dei dati dell'Imperial College di Londra ha rilevato che gli uomini hanno circa il 30% in più di probabilità rispetto alle donne di contrarre il covid in questo momento; una tendenza che è stata attribuita alla maggiore percentuale di uomini che si radunano per guardare il calcio.

«Penso che - dichiara Steven Riley, professore di dinamica delle malattie infettive presso l'Imperial - il grado in cui uomini e donne socializzano sia probabilmente responsabile. E poi, a causa del tempismo, potrebbe essere che guardare il calcio porti gli uomini ad avere più attività sociali del solito».

“Sport e legalità”allo Stadio dei Marmi. Si esibirà anche la Fanfara della Polizia di Stato

A confermare questa ipotesi è un documento pubblicato dall'Università di Stirling nel dicembre 2020 che ha inviato ricercatori nei pub per esaminare il comportamento dei bevitori. «Nonostante gli sforzi degli operatori dei bar e le indicazioni del governo, - si legge - in una sostanziale minoranza di bar persistono rischi potenzialmente significativi di trasmissione di Covid-19. Questo è stato particolarmente vero quando i clienti erano ubriachi: violazioni di breve durata del distanziamento, clienti ubriachi che ballavano con altri tavoli, personale che si sporgeva senza mascherina per servire bevande o cibo».

La soluzione la fornisce Michael Head, ricercatore senior in salute globale presso l'Università di Southampton è che: «Quando si tratta di controllo delle infezioni, è importante ricordare le basi: guardare la partita in uno spazio ben ventilato o all'aperto, se possibile, indossare una maschera facciale e mantenere le distanze dagli altri il più possibile». Head raccomanda di «chiedere un tavolo fuori nel giardino di un pub o vicino a una finestra aperta per assicurarti di aerare lo spazio. E a ricalcarlo è anche il professor Riley dell'Imperial: «Ci sono molte prove che la miscelazione all'interno ha maggiori probabilità di provocare la trasmissione rispetto alla miscelazione all'esterno».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA