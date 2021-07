Dazn, ecco la squadra per il calcio in tv: Diletta Leotta e Giorgia Rossi. Poi una grande pattuglia di talent

C’è Diletta Leotta e c'è anche Giorgia Rossi. Sono loro a guidare la nuovissima squadra di Dazn per il calcio in tv. Le due giornaliste di punta, le più ambite, le più desiderate da tutti i tifosi. Loro a raccontare il nostro campionato. “Ho delle belle aspettative di fare un grande giorno di squadra. Faremo qualcosa di nuovo, di diverso, che possa durare nel tempo. C’è un bel gruppo di donne, e sono sicura che lavoreremo bene insieme”. Spiegano in coro.

“C’è grande entusiasmo diverso da tre anni fa. Allora costruivano le fondamenta di una casa. Ora ci sono grandi professionisti, c’è una squadra di donne sempre più preparata e pronta a raccontare il calcio. Questo mi rende molto orgogliosa”.

Uno squadrone pronto a raccontare tutta la Serie A non più solo allo stadio ma con uno studio, The Square. Una piazza multimediale. Un’offerta ricchissima tra Serie A e Serie B con l’aggiunta di tutta l’Europa League e il meglio della Conference League. Poi il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS.

A raccontare il calcio con Diletta Leotta e Giorgia Rossi ci sarà una signora squadra di talent guidata da Francesco Guidolin con Federico Balzaretti, Simone Tiribocchi, Massimo Gobbi confermatissimi ai quali si uniscono Andrea Barzagli, Riccardo Montolivo, Alessandro Matri, Massimo Ambrosini (ex Sky Sport), Giampaolo Pazzini, Andrea Barzagli, ex Juve, che aveva abbandonato lo staff tecnico della società bianconera l’anno scorso.

Per le telecronache resta ancora Pierluigi Pardo, mentre lascia Massimo Callegari che commenterà Champions e Coppa Italia su Mediaset. Novità anche nei contenuti con docu-serie, come «C’era una porta» di Marco Cattaneo, una serie dedicata alle bambine allo stadio, e un’altra, «Fedi», sulle città come luoghi del tifo.

