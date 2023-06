di Redazione web

Il conducente di una moto di supporto al campionato europeo Ironman di Amburgo è morto dopo un grave incidente avvenuto domenica. La moto si è scontrata frontalmente con un partecipante che stava correndo sul percorso ciclistico. Il motociclista è morto sul colpo. L'altreta, invece, è stato gravemente ferito e portato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Anche il cameraman della moto è stato portato in ospedale per ferite minori. Nonostante l'incidente, la gara non è stata annullata.

Incidente all'#Ironman di #Amburgo: moto si schianta contro un ciclista in gara, centauro morto sul colpo https://t.co/J8wW313dAL — Leggo (@leggoit) June 4, 2023

L'incidente e la gara che prosegue

Gli organizzatori di Amburgo hanno dichiarato che la decisione di proseguire è stata presa dalla World Triathlon Corporation, che possiede il marchio Ironman e ha sede in Florida, negli Stati Uniti. L'incidente è avvenuto su un tratto di strada rettilineo vicino a una diga e le ragioni della collisione sono ancora sconosciute.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 15:46

