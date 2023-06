Si veste da ballerina di flamenco in onore del Siviglia: lo sfottò fa discutere. I tifosi presenti: «Nessuna polemica»

Un tifoso della Lazio si veste da ballerina di flamenco per onorare il Siviglia e si mette in mostra sugli spalti del Castellani, durante Empoli-Lazio. Una trovata goliardica, che però non avrebbe messo tutti d'accordo. Se per qualcuno, è stato un modo divertente di sfottere i romanisti per la sconfitta in Europa League, qualcun altro non avrebbe apprezzato.

Cosa è successo a Empoli

Il tifoso, presente al Castellani di Empoli con un gruppo di amici (anche loro presenti con oggetti riconducibili al Siviglia), si è vestito da ballerina di flamenco per onorare la squadra spagnola, che mercoledì scorso ha battuto la Roma in finale di Europa League.

I presenti smentiscono

La notizia ha avuto grande eco e tanti dei presenti allo stadio hanno smentito l'accaduto. Il tifoso, secondo alcune testimonianze, non avrebbe scatenato alcuna polemica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 10:51

