Acrobazie in moto sulla strada pubblica, ragazzo di 18 anni passa con il rosso e si schianta: morto sul colpo

di Redazione web

Si esibisce con alcune acrobazie in moto sulla strada pubblica, ma si schianta contro un'auto e muore. La vittima è un ragazzo di 18 anni. Passato con il rosso, è andato a scontrarsi con una macchina in transito ed è morto sul colpo. L'incidente è stato ripreso in video e pubblicato sui social.

La battuta di pesca finisce in dramma: morti quattro bambini, un uomo scompare nel nulla

Bus in una scarpata dopo un incidente con cinque auto: un morto e 14 feriti. Passeggero: «Dormivamo, poi il botto»

Cosa è successo

Il drammatico schianto è avventuto in Malesia, a Balik Pulau, il 4 giugno. Come riportano i quotidiani locali, l'autista alla guida dell'auto ha svoltato quando il semaforo è diventato verde ed è stato improvvisamente investito dal motociclista, che proveniva ad alta velocità dalla corsia opposta.

budak Balik Pulau. Takziah kepada ahli keluarga mangsa dan peringatan bagi mat rempit yang lain.



Teen biker in viral video died at the scene, say cops https://t.co/NySd8FrY9g — Riadz Akmal (@riadz_akmal) June 4, 2023

L'autista dell'auto se l'è cavata con alcune ferite alla mano sinistra. Insieme al motociclista morto ce n'era un secondo, che è riuscito però a evitare di schiantarsi. La polizia ha fatto sapere che verrà effettuata l'autopsia per stabilire le esatte cause di morte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA