di Redazione web

Il cadavere di un uomo, di origini straniere, è stato trovato questa mattina intorno alle 9 in un appartamento di Desio (Monza), con segni di accoltellamento. Il presunto aggressore, di origini cubane, è stato già identificato. Procedono i carabinieri. Sul posto al lavoro la scientifica per i rilievi.

#Monza Uomo ucciso a coltellate: il cadavere era sul ballatoio del condominio, fermato il killer https://t.co/XAmF9Hw5vk — Leggo (@leggoit) June 4, 2023

Il cadavere nel ballatoio del condominio di ringhiera

Il corpo senza vita sul ballatoio, a pochi passi dalla porta di ingresso della sua abitazione che divideva con la compagna, in un condominio di ringhiera di via Matteotti a Desio (Monza): questa la scena che si è presentata ai carabinieri, che stanno lavorando alla ricostruzione dell'omicidio di un uomo, straniero a quanto emerso dell'Est, il cui corpo senza vita con ferite da taglio in più punti, è stato segnalato da alcuni residenti al 112 intorno alle 9. A quanto emerso ad aggredirlo a morte sarebbe stato un uomo di nazionalità cubana, già in custodia dei carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA